普京敦促发展本国科技对冲制裁影响

路透俄罗斯圣彼得堡12月8日（记者 Vladimir Soldatkin） - 面对西方国家通过制裁限制俄罗斯获得现代技术，俄罗斯总统普京周一称，俄罗斯应当推动本国基础科学飞跃发展。

西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，限制该国获得外国的钻井技术，而这方面的技术正是俄罗斯开发北极油气资源的关键。

普京在一次政府会议上称，相关禁令会刺激俄罗斯发展自己的技术。

“这很不好，但也可能对我们有利，”他说。“当前的形势也有明显的好处：俄罗斯获得了发展科技的新动力。”

美国对向俄罗斯的高端技术石油设备进口实施禁令，并且对该国的主要石油企业实施制裁。

普京称，俄罗斯不会削减在科学发展方面投入的资金，按之前规划这方面的资金在2020年前将保持在8,340亿卢布（155.6亿美元）上方。不过，由于来自油气出口的收入下降，俄罗斯可能需要评估预算支出。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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