普京警告称西方或借非政府组织在俄煽动骚乱

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透莫斯科4月7日（记者 Timothy Heritage） -俄罗斯总统普京周一在联邦安全局（FSB）发表讲话，要求本国负责安全事务的官员要确保不让西方利用本地民权组织煽动骚乱，以防俄罗斯步乌克兰后尘。
普京呼吁加强戒备并采取更好的反情报措施，以应对从伊斯兰武装分子到电脑黑客的各种威胁。
面对推翻乌克兰亲俄领导人亚努科维奇的抗议活动，普京特别暗示对西方怀有深深的不信任。
普京指责西方资助乌克兰激进组织，并且担心俄罗斯也面临“为外国利益服务的”非政府组织的威胁。
“俄罗斯目前的法律为我们提供了非政府和公共组织得以自由透明工作的条件，但我们绝不接受它们被用作破坏性目的，”普京说。
“我们不会接受乌克兰出现的那种情况，当时该国的许多状况都是通过非政府组织发生的，这些组织中有民族主义分子、新纳粹分子和武装分子，他们变成了反宪法政变的突击部队，从海外接受资金。”
西方领导人对此类指控予以驳斥，并且就俄罗斯吞并克里米亚引发乌克兰东西部关系危机指责普京。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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