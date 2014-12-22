美欧启动新制裁 普京称没人能吓倒俄罗斯

路透12月20日莫斯科（记者 Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯总统普京周六称，俄罗斯不会被吓倒。与此同时，俄外交部警告称，俄准备对西方发起的新一轮制裁进行报复。

欧盟和美国本周针对在克里米亚的投资采取更为严格的限制，而加拿大则加强了该国针对莫斯科当局的制裁。

西方制裁和全球原油价格下跌使俄罗斯经济倍受打击，卢布汇率年内下跌超过40%，而俄罗斯经济预计明年将陷入衰退。

面对这些挫折，普京保持了一贯的强硬姿态，对克里米亚今年3月并入俄罗斯以及俄对乌克兰东部的亲俄分裂分子提供支持等行为，再次进行辩护。

普京在一场音乐会上称，他听说有人要俄罗斯“为其支持本族同胞和克里米亚、甚至为自身的存在而坚持的自主立场付出高昂代价”。

普京在俄罗斯24电视台播放的节目中说：“显然，没人能成功恐吓我们，没人能遏制或孤立俄罗斯。”

俄罗斯外交部周六表示，西方国家对克里米亚的新制裁，是对当地居民的一种“集体性惩罚”。克里米亚人3月投票选择加入俄罗斯。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。