普京称俄罗斯不对任何人构成威胁

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透俄罗斯索契11月26日 - 俄罗斯总统普京周三称，俄罗斯会保卫自己及其盟友的安全，但不对任何人构成威胁。
“我们不对任何人构成威胁，不论是谁想方设法要将我们拖入任何地缘政治游戏或阴谋，不论他们怎么做，我们都无意卷入，更别说是冲突了，”普京在索契官邸与军方首脑召开会议时称。
“与此同时，在扞卫俄罗斯主权和领土完整以及保卫我们盟友的安全方面，（我们）责无旁贷。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。