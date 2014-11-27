普京称俄罗斯不对任何人构成威胁

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委

据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）