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时事要闻 | 2014年 11月 27日 星期四 09:57 BJT

普京称俄罗斯不对任何人构成威胁

路透俄罗斯索契11月26日 - 俄罗斯总统普京周三称，俄罗斯会保卫自己及其盟友的安全，但不对任何人构成威胁。

“我们不对任何人构成威胁，不论是谁想方设法要将我们拖入任何地缘政治游戏或阴谋，不论他们怎么做，我们都无意卷入，更别说是冲突了，”普京在索契官邸与军方首脑召开会议时称。

“与此同时，在扞卫俄罗斯主权和领土完整以及保卫我们盟友的安全方面，（我们）责无旁贷。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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