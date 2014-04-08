版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 12:15 BJT

普京警告称西方或藉非政府组织在俄煽动骚乱

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯总统普京周一在联邦安全局（FSB）发表讲话，要求本国负责安全事务的官员要确保不让西方利用本地民权组织煽动骚乱，以防俄罗斯步上乌克兰后尘。

普京呼吁加强戒备并采取更好的反情报措施，以应对从伊斯兰武装分子到电脑黑客的各种威胁。

面对推翻乌克兰亲俄领导人亚努科维奇的抗议活动，普京特别暗示对西方怀有深深的不信任。

普京指责西方资助乌克兰激进组织，并且担心俄罗斯也面临“为外国利益服务的”非政府组织的威胁。

“俄罗斯目前的法律为我们提供了非政府和公共组织，得以自由透明工作的条件，但我们绝不接受它们被用作破坏性目的，”普京说。

“我们不会接受乌克兰出现的那种情况，当时该国的许多状况都是通过非政府组织发生的，这些组织中有民族主义分子、新纳粹分子和武装分子，他们变成了反宪法政变的突击部队，从海外接受资金。”

西方领导人对此类指控予以驳斥，并且就俄罗斯吞并克里米亚引发乌克兰东西部关系危机指责普京。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐