普京警告称西方或藉非政府组织在俄煽动骚乱

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯总统普京周一在联邦安全局（FSB）发表讲话，要求本国负责安全事务的官员要确保不让西方利用本地民权组织煽动骚乱，以防俄罗斯步上乌克兰后尘。
普京呼吁加强戒备并采取更好的反情报措施，以应对从伊斯兰武装分子到电脑黑客的各种威胁。
面对推翻乌克兰亲俄领导人亚努科维奇的抗议活动，普京特别暗示对西方怀有深深的不信任。
普京指责西方资助乌克兰激进组织，并且担心俄罗斯也面临“为外国利益服务的”非政府组织的威胁。
“俄罗斯目前的法律为我们提供了非政府和公共组织，得以自由透明工作的条件，但我们绝不接受它们被用作破坏性目的，”普京说。
“我们不会接受乌克兰出现的那种情况，当时该国的许多状况都是通过非政府组织发生的，这些组织中有民族主义分子、新纳粹分子和武装分子，他们变成了反宪法政变的突击部队，从海外接受资金。”
西方领导人对此类指控予以驳斥，并且就俄罗斯吞并克里米亚引发乌克兰东西部关系危机指责普京。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha