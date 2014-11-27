版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 10:34 BJT

普京称俄罗斯不对任何人构成威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯索契11月26日 - 俄罗斯总统普京周三称，俄罗斯会保卫自己及其盟友的安全，但不对任何人构成威胁。

“我们不对任何人构成威胁，不论是谁想方设法要将我们拖入任何地缘政治游戏或阴谋，不论他们怎么做，我们都无意卷入，更别说是冲突了，”普京在索契官邸与军方首脑召开会议时称。

“与此同时，在扞卫俄罗斯主权和领土完整以及保卫我们盟友的安全方面，（我们）责无旁贷。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐