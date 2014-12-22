美欧启动新制裁，普京称没人能吓倒俄罗斯

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月20日莫斯科（记者 Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯总统普京周六称，俄罗斯不会被吓倒。与此同时，俄外交部警告称，俄准备对西方发起的新一轮制裁进行报复。
欧盟和美国本周针对在克里米亚的投资采取更为严格的限制，而加拿大则加强了该国针对莫斯科当局的制裁。
西方制裁和全球原油价格下跌使俄罗斯经济倍受打击，卢布汇率年内下跌超过40%，而俄罗斯经济预计明年将陷入衰退。
面对这些挫折，普京保持了一贯的强硬姿态，对克里米亚今年3月并入俄罗斯以及俄对乌克兰东部的亲俄分裂分子提供支持等行为，再次进行辩护。
普京在一场音乐会上称，他听说有人要俄罗斯“为其支持本族同胞和克里米亚、甚至为自身的存在而坚持的自主立场付出高昂代价”。
普京在俄罗斯24电视台播放的节目中说：“显然，没人能成功恐吓我们，没人能遏制或孤立俄罗斯。”
俄罗斯外交部周六表示，西方国家对克里米亚的新制裁，是对当地居民的一种“集体性惩罚”。克里米亚人3月投票选择加入俄罗斯。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申