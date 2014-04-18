普京出席电视连线节目 斯诺登视频参与提问

路透莫斯科4月17日（记者 Steve Gutterman） -俄罗斯总统普京周四出席电视连线节目，“棱镜门”事件主角斯诺登通过视频意外现身并向普京提问，他的问题是俄罗斯是否也对大量的通讯进行监控。

自俄罗斯去年夏季准许斯诺登在本国避难以来，这是普京与斯诺登首次进行众所周知的直接交流。

斯诺登并非与普京一道坐在演播室，他是通过视频向普京提问的。据一位律师称，这段视频是事先录好的。

现年30岁的斯诺登身穿夹克和开领衬衫，身后的背景为黑色，他对普京提问道：“俄罗斯是否也通过任何方式来拦截、存储或分析数百万个人的通讯？”

“您是否认为，仅仅因为能增加情报或执法调查的有效性，就有理由将全社会而非某些人置于监控之下吗？”斯诺登问道。

斯诺登是用英语提问的，普京不得不让主持人帮助翻译斯诺登的问题。

普京说：“你曾经是特工，我以前也干过情报工作，因此咱俩可以用专业术语来交流。”这番回答在演播室引起一阵笑声。

普京随后话锋一转，回到斯诺登所提的问题上，称俄罗斯只有在进行刑事调查时才会监控通讯，但“我们肯定不允许大规模、不加控制地这么做，我希望我们以后也绝不允许这么做。”

他表示，俄罗斯当局需要获得法院批准才能对某个人进行此类监控。

“我们没有美国的技术手段和资金。但要点是我们的情报服务受到国家和社会的严格控制，”普京说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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