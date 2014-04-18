普京出席电视连线节目 斯诺登视频参与提问

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月17日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯总统普京周四出席电视连线节目，“棱镜门”事件主角斯诺登通过视频意外现身并向普京提问，他的问题是俄罗斯是否也对大量的通讯进行监控。
自俄罗斯去年夏季准许斯诺登在本国避难以来，这是普京与斯诺登首次进行众所周知的直接交流。
斯诺登并非与普京一道坐在演播室，他是通过视频向普京提问的。据一位律师称，这段视频是事先录好的。
现年30岁的斯诺登身穿夹克和开领衬衫，身后的背景为黑色，他对普京提问道：“俄罗斯是否也通过任何方式来拦截、存储或分析数百万个人的通讯？”
“您是否认为，仅仅因为能增加情报或执法调查的有效性，就有理由将全社会而非某些人置于监控之下吗？”斯诺登问道。
斯诺登是用英语提问的，普京不得不让主持人帮助翻译斯诺登的问题。
普京说：“你曾经是特工，我以前也干过情报工作，因此咱俩可以用专业术语来交流。”这番回答在演播室引起一阵笑声。
普京随后话锋一转，回到斯诺登所提的问题上，称俄罗斯只有在进行刑事调查时才会监控通讯，但“我们肯定不允许大规模、不加控制地这么做，我希望我们以后也绝不允许这么做。”
他表示，俄罗斯当局需要获得法院批准才能对某个人进行此类监控。
“我们没有美国的技术手段和资金。但要点是我们的情报服务受到国家和社会的严格控制，”普京说道。（完）
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据