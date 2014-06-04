普京低调表彰冬奥会“有功之臣”

路透莫斯科6月3日 - 俄罗斯财经报纸Vedomosti周二报导称，俄罗斯总统普京向多名投资于索契冬奥会的俄罗斯富豪颁发奖章。索契冬奥会是历来花费最高的一届奥运会。

该报纸引述出席颁奖仪式的人士的话称，获颁奖章的包括Sberbank执行长格列夫（German Gref）、俄罗斯天然气公司（Gazprom）执行长米勒（Alexei Miller）以及富豪波塔宁（Vladimir Potanin）和德里帕斯卡（Oleg Deripaska）等。

据Vedomosti报导，此次颁奖活动不对媒体开放，该报联系克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）时，后者拒绝置评。

索契冬奥会花费估计达到500亿美元，旨在向国际社会展现俄罗斯现代化、蓬勃向上的形象。批评人士则称，这届冬奥会在项目承包方面存在严重腐败问题，但当局未就此开展调查。

冬奥会顺利举行，但当时适逢乌克兰抗议活动如火如荼，且乌克兰的亲俄总统亚努科维奇被推翻。冬奥会过后才几周，俄罗斯就将克里米亚并入了俄罗斯版图，这引发了冷战以来俄罗斯与西方之间最严重的危机。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。