马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透俄罗斯8月31日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京周五称，俄罗斯需要一次“大跃进”以重振国防工业。此番言论有前苏联领导人斯大林（Josef Stalin）在二战前夕大举推进工业化的味道。
“我们应该像1930年代那样，在国防工业现代化方面开展同样强力的、包罗一切的跃进，”普京对俄政府安全委员会表示。他未提及斯大林的名字。
斯大林掌权前苏联27年，外界认为他应该为当时约600万人的死亡负责，但也有很多俄罗斯人对他带领俄罗斯在二战中获胜，以及对俄罗斯工业化的贡献表示赞扬。
自5月开始第三届总统任期以来，普京再次将工业化作为俄罗斯当前的首要任务。他表示，曾经作为前苏联经济支柱的国防工业，已残破不堪。
“很不幸，我们很多企业在技术上仍停留在上个世纪，”普京指出，同时对承接国防订单工厂的松散纪律作出批评。
俄罗斯国防工业官员Dmitry Rogozin在Facebook上发布了斯大林1940年致工厂主的一封信，并讽刺地说“如此加强纪律的方法依然存在”。
斯大林在信中称：“我给你们2-3天时间启动大规模机枪子弹生产……如果生产未及时启动，政府将接管工厂，并枪毙所有懒汉。”
Rogozin随後就其Facebook发布对记者表示：“当然，这是一个笑话。”但他也表示，不遵守纪律的做法无法被容忍。
“我们的卫星在坠落，我们的船舶在沉没，在过去18个月我们太空项目失败了七次，但没有一个工厂感受到後果，”他说。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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