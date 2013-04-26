普京：秩序和纪律并非斯大林主义

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科4月25日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯总统普京周四与民众进行了年度电视问答，他驳斥将其与前苏联领导人斯大林作比的说法，并否认进行政治迫害，但表示俄罗斯需要秩序和纪律。
一名自由记者以普京再次当选总统以来对反对派实施一系列法律制裁为切入口，质问他是否在行使权力过程中存在斯大林主义的影子，普京予以回绝。
当天，根据俄罗斯一项旨在限制外国影响力的最新法案，该国首个民间组织被罚款，一名反对派活动人士也因反政府抗议而入狱，另一人则因欺诈而受审。
普京说：“我没有在这里看到任何斯大林主义的影子。斯大林主义与个人崇拜、大量违法行为、压制和劳动改造相关。但俄罗斯没有这些现象，我希望俄罗斯未来也不会再出现这种现象。但这并不意味着，我们不需要秩序和纪律。”
普京否认利用法院迫害反对派。利用法院迫害反对派是斯大林在他三十年当权生涯中的一个标志。
普京说：“没有人因政治观点而将任何人送入监狱。”(完)
编译：靳怡雯 发稿:王凤昌
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