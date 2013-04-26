俄罗斯总统普京：秩序和纪律并非斯大林主义

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月25日 - 俄罗斯总统普京周四与民众进行了年度电视问答，他驳斥将其与前苏联领导人斯大林作比的说法，并否认进行政治迫害，但表示俄罗斯需要秩序和纪律。
一名自由记者以普京再次当选总统以来对反对派实施一系列法律制裁为切入口，质问他是否在行使权力过程中存在斯大林主义的影子，普京予以回绝。
当天，根据俄罗斯一项旨在限制外国影响力的最新法案，该国首个民间组织被罚款，一名反对派活动人士也因反政府抗议而入狱，另一人则因欺诈而受审。
普京说：“我没有在这里看到任何斯大林主义的影子。斯大林主义与个人崇拜、大量违法行为、压制和劳动改造相关。但俄罗斯没有这些现象，我希望俄罗斯未来也不会再出现这种现象。但这并不意味着，我们不需要秩序和纪律。”
普京否认利用法院迫害反对派。利用法院迫害反对派是斯大林在他三十年当权生涯中的一个标志。
普京说：“没有人因政治观点而将任何人送入监狱。”(完)
编译：靳怡雯 发稿:王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。