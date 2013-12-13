普京警告西方不要低估俄军事实力

路透莫斯科12月12日(记者 Alexei Anishchuk/Steve Gutterman) -俄罗斯总统普京周四警告西方国家，不要低估俄罗斯的军事实力，但强调俄罗斯是维护道德典范的力量，是传统价值观的堡垒。

普京在年度国情咨文中称，尽管已失去在冷战期间的超级大国地位，但俄罗斯的重要性日益上升，是在道德方面制衡美国的力量。

普京利用这个机会巩固其保守价值观楷模的形象，旨在吸引他的传统支持者，即身处大城市之外的工人阶级。

普京在克里姆林宫对国会议员、商人、政府领导人和宗教领袖表示：“任何人都不应该对可能获得超越俄罗斯的军事优势报有任何幻想。”

“我们决不允许这种事情发生。俄罗斯将对所有这些政治和军事挑战作出反应。”

普京的上述口气反映出，自俄罗斯出面与美国就销毁叙利亚化武达成协议，并消除了美国武力打击叙利亚的威胁之后，俄罗斯在国际舞台上更为高调。

俄罗斯还与欧盟竞相对前苏联各加盟共和国施加影响力，特别是对乌克兰。

普京说：“我们不希望被称为超级大国，这实际上是一种对世界或地区的霸权。我们不侵犯任何人的利益，我们也不会把我们的恩惠强加给任何人，或者就别人该如何生活进行说教。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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