普京乘潜艇探沉船 再展猛男形象

路透俄罗斯芬兰湾普希金号7月15日 - 俄罗斯总统普京再次展现猛男形象，周一乘坐红色潜水艇，下潜50米考察一艘19世纪的沉船。

现年60岁的普京急于提高民粹主义吸引力，以消除2011-2012年抗议浪潮造成的支持率下降的影响。

普京曾潜入俄罗斯贝加尔湖，参加过森林扑火工作，还是赛车手。

如今，他身穿黑色夹克、蓝色牛仔裤和白色运动鞋，舒服地坐在潜艇玻璃窗前，潜入芬兰湾查看那艘木质沉船的残骸。

大约20分钟过后，普京面带笑容浮出水面，并对俄罗斯地理学会（Russian Geographic Society）对沉船的研究工作大加称赞。该学会一直在研究这艘沉船，以纪念包括二战期间在海上殒命的俄罗斯水手。

“我们以前没有真正做过这方面的工作。我觉得现在时机已经成熟，从财力和技术能力方面来看，我们终于可以做这方面的工作了，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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