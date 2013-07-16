普京乘潜艇探沉船 再展猛男形象

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯芬兰湾普希金号7月15日 - 俄罗斯总统普京再次展现猛男形象，周一乘坐红色潜水艇，下潜50米考察一艘19世纪的沉船。
现年60岁的普京急于提高民粹主义吸引力，以消除2011-2012年抗议浪潮造成的支持率下降的影响。
普京曾潜入俄罗斯贝加尔湖，参加过森林扑火工作，还是赛车手。
如今，他身穿黑色夹克、蓝色牛仔裤和白色运动鞋，舒服地坐在潜艇玻璃窗前，潜入芬兰湾查看那艘木质沉船的残骸。
大约20分钟过后，普京面带笑容浮出水面，并对俄罗斯地理学会（Russian Geographic Society）对沉船的研究工作大加称赞。该学会一直在研究这艘沉船，以纪念包括二战期间在海上殒命的俄罗斯水手。
“我们以前没有真正做过这方面的工作。我觉得现在时机已经成熟，从财力和技术能力方面来看，我们终于可以做这方面的工作了，”他说道。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别