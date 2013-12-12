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时事要闻 | 2013年 12月 12日 星期四 18:12 BJT

普京称俄罗斯不寻求超级大国地位 暗讽美国

路透莫斯科12月12日 -俄罗斯总统普京周四称，俄罗斯没有在寻求超级大国地位，也不想就别人如何生活进行说教。这显然是在暗讽美国。

普京在发表全国讲话时称，“我们不渴望被称为某种超级大国……这被理解为寻求全球和地区霸权的野心。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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