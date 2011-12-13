普京支持者集会呼吁国家稳定和强大

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科12月12日电(记者 Elizabeth Piper)---普京、稳定和强大，这三个词将数千名示威者聚集在一起，对要求俄罗斯领导人辞职的抗议活动作出了回应。
数百名身披俄罗斯国旗的人表示，如果任何反对党试图将俄罗斯再次置于动荡之中，他们不会袖手旁观。
这些参加集会的年轻人和老年人决心表达他们对普京、梅德韦将杰夫和统一俄罗斯党的支持。上周末，俄罗斯再次爆发了大规模反普京抗议活动。
50岁的老兵Alexander Melnikov表示："我的良心让我站出来，我支持总统，无论是普京还是梅德韦杰夫。我只想要稳定。"他曾参加1980年代苏联对阿富汗的战争。
"国家只有稳定才能发展。我们不需要再经历像1990年代那样的试验阶段。"
警方称，参加此次在克里姆林宫附近集会的人超过2.5万，路透记者认为应在几千人左右，最多5,000人。
很多人表示，普京是俄罗斯的救世主。俄罗斯前总统叶利钦(Boris Yeltsin)令该国一蹶不振，数以千计的人在该国金融崩溃时失去了毕生积蓄，而少数人凭借俄罗斯的油气和金属资源发财致富。
对於24岁的年轻人Ilya Shushkov来说，普京是个"理想的俄罗斯男人"。他是很多组织此次集会的年轻活动人士中的一个。
Shushkov说："我尊重他的政治选择，他为这个国家做出了很多贡献。在普京执政之前，每年都有数以千计的年轻人死於车臣战争。他阻止了此事的发生。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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