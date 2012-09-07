普京暗示对叙立场不变 称罗姆尼批俄系“错误”做法

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透莫斯科9月6日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯总统普京在周四播出的采访中暗示，俄罗斯不准备改变对叙利亚的立场，还暗指西方国家试图借助基地组织等力量推翻阿萨德的统治。
如果奥巴马能在11月再次当选，普京则对结束与美国导弹防御纠纷抱有希望。他接受俄罗斯RT电视台采访时称，奥巴马是“一个诚实的人，他是真想为改善问题做出改变”。
普京还针对奥巴马的竞选对手罗姆尼，称他对俄罗斯的指责是“错误的”竞选言论，言下之意是若罗姆尼当选总统，会导致美俄就美国在欧洲部署导弹防御体系的摩擦加剧。
对西方国家就叙利亚问题、朋克乐队Pussy Riot三位反政府示威成员被定罪等指责，普京予以驳斥。这是普京自5月就任总统以来最全面的公开言论的一部分。
当被问及是否应重新考虑对叙利亚的立场时，他说道：“为何只有俄罗斯应该重估其立场？我们在谈判过程中的夥伴或许应该重估他们的立场。”
他虽未指明具体国家，但暗示美国寻求让武装分子帮助推翻阿萨德，到时将会为此而後悔。
“如今，有人利用基地组织或其他带有相同极端观点组织的成员，来实现他们在叙利亚的目的。这是一种十分危险且目光短浅的政策，”普京说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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