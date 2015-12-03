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时事要闻 | 2015年 12月 3日 星期四 17:39 BJT

普京称土耳其将因击落俄战机“后悔不止一次”

路透莫斯科12月3日 - 俄罗斯总统普京周四称，土耳其将因击落俄罗斯战机后悔“不止一次”，并称俄罗斯不会无视土耳其“对恐怖分子的帮助”。

普京在发表年度国情咨文时称，各国“不应在恐怖主义问题上持双重标准”或者利用恐怖组织谋取私利。此言明显针对西方国家。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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