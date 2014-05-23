普京在西伯利亚亲手放生东北虎

路透莫斯科5月22日 - 俄罗斯总统普京周四亲手协助放生了稀有的东北虎，这是彰显其热爱户外活动和保护野生动物的多次活动之一。

俄罗斯播放的电视画面显示，在西伯利亚东部的阿穆尔地区，普京身着牛仔裤和皮夹克，亲手拉动绳索打开了铁笼的门，放生了两雄一雌共三只东北虎。

据国际爱护动物基金会称，这两只雄性东北虎在2012年被发现时还是无家可归的幼虎，其母可能遭到偷猎者枪杀。该基金会协助组织了这次其所谓规模最大的一次东北虎放生活动。

该基金会称，俄罗斯有大约360只野生虎，较2000年初的400多只已经明显减少。盗猎、伐木、山火和有蹄类动物数量的减少对东北虎生存构成威胁。

现年61岁的普京在过去14年担任俄罗斯总统和总理期间，始终寻求表现其健康、活跃的硬汉形象。

他曾使用麻醉枪打虎，利用弩箭从一头灰鲸身上提取皮肤样本，乘三角翼动力滑翔机与鹤群在空中飞行。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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