普京称土耳其击落俄罗斯战机或为讨好美国

路透莫斯科12月17日 （记者 Maria Tsvetkova/Andrew Osborn） - 俄罗斯总统普京周四在年度记者会上长篇大论指责土耳其，炮轰土耳其击落俄罗斯战机可能是为了讨好美国。

普京在莫斯科举行的记者会上阐述了他认为与土耳其难以和解的理由。

“如果土耳其领导层中有人决定拍美国人马屁，我不知道他们是否拍对了，我也不知道美国人是否需要他们这么做。”普京说道。

普京称，他能想象到一种可能性：土耳其击落一架俄罗斯战机，换取美国对土耳其军队进入伊拉克装聋作哑。

普京说：“也许有这样的安排。”

土耳其11月24日在土叙边境附近击落俄罗斯一架苏-24战机。俄罗斯称此举是“背后捅刀子”，此后决定对土耳其实施经济制裁。

普京明确表示俄罗斯对土耳其的制裁将持续一段时间，称俄罗斯很难与土耳其现任领导层达成任何协议。

“他们或许认为我们会从那里（叙利亚）跑掉？但俄罗斯可不是这样的国家。”普京表示。（完）