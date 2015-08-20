普京将出席联合国大会 并会考虑同奥巴马会晤事宜--俄外长

路透克里米亚塞瓦斯托波尔8月19日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周三称，俄罗斯总统普京将出席下月在纽约举行的联合国大会，并会“建设性地考虑”同美国总统奥巴马在联合国会晤的提议。

俄罗斯与西方国家的关系因乌克兰危机降至冷战后的低点。

拉夫罗夫称，克里姆林宫会考虑任何白宫有关普京与奥巴马在联合国会晤的提议。

俄罗斯与西方国家还在叙利亚冲突、人权、安全防务及贸易等问题上存在分歧。

奥巴马与普京去年11月曾进行过短暂的面对面交流。普京自2012年重返克里姆林宫担任俄罗斯总统以来，没有对美国进行过正式访问。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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