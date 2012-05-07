普京宣誓就任俄总统 承诺加强民主

路透莫斯科5月7日电---普京周一宣誓就任俄罗斯总统，呼吁团结并承诺在新一届六年任期内加强民主。

普京在克里姆林宫就职仪式上发表简短演讲称：“我将竭尽全力，不辜负群众对我的信任。我将把为祖国及人民服务，视为毕生之意义及责任所在。”

“如果我们是一个团结的民族，如果我们热爱祖国，加强俄罗斯民主、宪法权利和自由，我们将实现我们的目标。”

普京称，他曾与俄罗斯人民一同走过艰辛的道路。

“我们曾相信自己和自身力量，实现了国家的强大，并重塑国家尊严。世界见证过俄罗斯重生，这是群众携手努力的结果，每个人都做出了自己的贡献。”

普京对梅德韦杰夫表示赞赏：“今天我们拥有推进并创建具有活力、不断发展的国家的一切要素：稳定的经济和社会基础，一个积极负责的公民社会。我看到了梅德韦杰夫对此作出的巨大贡献。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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