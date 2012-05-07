普京称愿推动俄美关系走得更远

路透莫斯科5月5日电(记者 Gleb Bryanski)---国际文传电讯社周六援引普京外交政策顾问尤里·乌沙科夫(Yury Ushakov)的话报导称，如果两国关系平等，普京愿意推动美俄关系进一步发展。

普京与美国总统奥巴马的高级安全顾问多尼伦(Tom Donilon)周五在莫斯科郊外的新奥加廖沃官邸举举行了闭门会议，期间普京谈及两国的双边关系。

报导援引乌沙科夫的话称：“普京强调在发展与美国关系上，俄罗斯愿意走得更远，前提是美国人能本着平等、相互尊重的原则行事。”

乌沙科夫称，多尼伦转交了奥巴马写给普京的一封信，称该信函是“一份多页的详细文件，主要内容是奥巴马愿意与普京合作，以推动美俄在建立夥伴关系的道路上前进。”

普京发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)和美国驻俄罗斯大使馆均拒绝就该会议置评。

普京计划本月晚些时候访问美国，届时他将参加八国集团领导人峰会并与奥巴马会晤。普京还将在6月初对中国进行访问。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。