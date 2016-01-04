普京签署俄新版国家安全战略 首次将美国列为国家安全威胁

俄罗斯总统普京签署新版国家安全战略，首次将美国列为国家安全威胁之一。新版国家安全战略取代了2009年时任总统梅德韦杰夫签署的版本。新版战略称，俄罗斯设法加强其在解决全球问题及国际冲突中的作用，这方面作用的加强导致西方国家做出反应。新版战略称，美国和欧盟支持“乌克兰的反宪法政变”，导致乌克兰社会四分五裂并出现了军事冲突。路透