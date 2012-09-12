普京称罗姆尼立场证明俄政策无误

路透俄罗斯索契9月11日电（记者 Denis Dyomkin）---俄罗斯总统普京周二称，美国共和党总统候选人罗姆尼对俄罗斯的批评态度证实，俄罗斯反对美国在欧洲部署导弹防御体系的政策是正确的。

普京称，罗姆尼对俄罗斯的态度“有利有弊”。这是普京一周内第二次发表针对罗姆尼的公开言论。

“罗姆尼先生视我们为头号敌人，对我们明显带有偏见，这属於不利的一面。但他讲话的方式直接、坦率且明确，意味着他是一个直接坦率的人，这是有利的一面，”他说。

“我们将关注有利的方面，而非不利方面，”普京在位於黑海之滨的索契（Sochi）对记者说。

罗姆尼曾称，俄罗斯“毫无疑问是我们的头号地缘政治敌人”。他还承诺，如果他在11月6日大选中击败奥巴马当选总统，将对俄罗斯采取“灵活性下降但更强硬的”政策。

美国已经开始实施的在欧洲部署导弹防御系统的计划，是导致美俄关系紧张的主要原因。

普京周二详述了反对美国该计划的观点，称他对罗姆尼表示“感谢”，因为他将俄罗斯称为敌人，“再次证实我们对导弹防御问题所采取的反应是正确的”。

“他强化了我们在这一敏感且非常重要问题上的谈判立场，”普京说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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