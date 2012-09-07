普京暗示俄美两国关系须双向发展

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透莫斯科9月5日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯总统普京称，如果罗姆尼当选美国总统，他将准备与罗姆尼合作，但暗示他不会为迎合美国而改变做法，俄美关系在很大程度上取决於美方。
罗姆尼曾指责奥巴马在四年总统任期内对俄罗斯做法软弱。
普京接受俄罗斯RT电视台采访、被问及会否与可能在11月大选中获胜的罗姆尼合作时，他笑着说：“我们可以（合作）。不论哪个美国人当选（总统），我们都将与之合作。”
“但我们会与我们的夥伴进行他们所期望的有效合作，”他在周四播出的采访全文中说，言下之意是他觉得，美国在新一届政府的领导下在与俄罗斯接触的意愿上可能改变。
俄美关系因2008年的俄罗斯与格鲁吉亚之战严重受损，奥巴马上台之初采取措施“重新确定”两国关系，还在2010年与时任总统梅德韦杰夫签署了核武器条约，这令两国关系改善。
但随後俄美关系再度紧张，因利比亚和叙利亚爆发内战、普京指责美国支持这些国家反对派的反抗活动、美国导弹防御计划以及美国批评俄罗斯将Pussy Riot乐队成员投入监狱。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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