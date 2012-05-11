普京缺席八国峰会 给美国“下马威”

路透莫斯科5月10日电(记者 Steve Gutterman)---在所有显示俄罗斯外交政策的信号中，有一点似乎尤其直接：俄罗斯总统普京上任伊始，就决定不出席美国总统奥巴马主持的八国集团峰会。

八国峰会将於5月18-19日在美国马里兰州举行。此行本应是普京自周一再次就任俄总统以来的首次海外之行，也是让俄美关系重回正轨的一次机会。最近两国因导弹防御体系、叙利亚问题以及俄大选紧张关系加剧。

相反，普京将派总理梅德韦杰夫出席峰会，借此他传递的信息是，只要他掌权，当俄罗斯利益受到威胁时，俄不会屈服于华府的意志。

智库莫斯科卡内基中心(Carnegie Moscow Center)负责人Dmitry Trenin表示：“我认为，他想传递给美国的信号是……与美国达成共识需建立在美俄战略利益平衡的基础上。俄罗斯不会作出单方面妥协。”

这也是普京所反复强调的。周一就职当日，普京在签署的法令中呼吁美国尊重俄罗斯；周三在庆祝卫国战争胜利的红场阅兵仪式上，普京发表演讲，对当下的侵犯主权行为发出警告。

更明显的是，俄罗斯武装力量总参谋长马卡罗夫上周表示，俄罗斯可能对未来的北约欧洲导弹防御体系进行先发制人的打击，以保护自己的安全。

该警告也说明，普京将把美国的反导计划作为改善美俄关系以及俄罗斯批准削减核武器的一个重大障碍。

普京已明确表示，俄罗斯将寻求削弱美国的全球影响力，反对美国插手叙利亚、俄罗斯等主权国家的事务。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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