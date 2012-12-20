普京称美国人权法案危害美俄关系

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科12月20日 - 俄罗斯总统普京周四称，美国惩治被控侵犯人权的俄罗斯公民的法案正在危害俄罗斯同美国的关系。
“这项法案非常不好，当然危害我们的关系，”普京在年度新闻发布会上说道。
他还称，俄罗斯通过一项立法报复美国所谓的《马格尼茨基法案》（Magnitsky Act）为适当之举。这项立法草案已获得俄罗斯议会的初步通过，目的是阻止美国公民收养俄罗斯儿童，已引起俄罗斯自由派人士的反对，他们呼吁普京不要签署批准该法案。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。