普京称美国人权法案危害美俄关系

路透莫斯科12月20日 - 俄罗斯总统普京周四称，美国惩治被控侵犯人权的俄罗斯公民的法案正在危害俄罗斯同美国的关系。

“这项法案非常不好，当然危害我们的关系，”普京在年度新闻发布会上说道。

他还称，俄罗斯通过一项立法报复美国所谓的《马格尼茨基法案》（Magnitsky Act）为适当之举。这项立法草案已获得俄罗斯议会的初步通过，目的是阻止美国公民收养俄罗斯儿童，已引起俄罗斯自由派人士的反对，他们呼吁普京不要签署批准该法案。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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