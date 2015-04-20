普京称俄罗斯愿意与美国合作

路透莫斯科4月18日 - 俄罗斯总统普京周六接受国家电视频道Rossiya采访时称，俄罗斯与美国有着重要的共同利益，需要在共同的议程上合作。

普京一直强烈抨击美国，但此次采访中他似乎弱化了反美言论。受乌克兰问题影响，俄罗斯与美国及其他西方国家的关系恶化，已经降至历史低点。

“我们在国际议程上对一些问题有分歧，但与此同时也有一些事情把我们联系在了一起，让我们必须进行合作，”普京说。

“我指的是旨在让世界经济变得更民主、平稳和均衡的普遍努力，这样世界秩序会更民主。我们有共同的议程。”

普京过去曾猛烈抨击美国和其他西方国家，谴责他们造成乌克兰危机。俄罗斯称西方支持的反对乌克兰前总统亚努科维奇的“政变”引发了乌克兰危机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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