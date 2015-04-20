普京称俄罗斯愿意与美国合作

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月18日 - 俄罗斯总统普京周六接受国家电视频道Rossiya采访时称，俄罗斯与美国有着重要的共同利益，需要在共同的议程上合作。
普京一直强烈抨击美国，但此次采访中他似乎弱化了反美言论。受乌克兰问题影响，俄罗斯与美国及其他西方国家的关系恶化，已经降至历史低点。
“我们在国际议程上对一些问题有分歧，但与此同时也有一些事情把我们联系在了一起，让我们必须进行合作，”普京说。
“我指的是旨在让世界经济变得更民主、平稳和均衡的普遍努力，这样世界秩序会更民主。我们有共同的议程。”
普京过去曾猛烈抨击美国和其他西方国家，谴责他们造成乌克兰危机。俄罗斯称西方支持的反对乌克兰前总统亚努科维奇的“政变”引发了乌克兰危机。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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