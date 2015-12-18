普京称赞特朗普“非常有才华”

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯总统普京周四称，他对美国共和党总统参选人特朗普希望加深与俄罗斯关系的言论表示欢迎。
“他是个非常耀眼、非常有才华的人，这点毋庸置疑。但评判他的是非不是我们的事，是美国选民的事。”普京对记者表示。
“正如我们现在看到的，他在角逐中处于绝对领先地位。他表示希望加深与俄罗斯的关系。我们对此怎么会不欢迎？我们当然欢迎。”普京说道。
特朗普对此作出回应，称普京的评价让他感到荣幸。
“获得这样一位在本国以及更广范围内备受尊敬的人物如此高度评价，是非常荣幸的事。”特朗普在声明中表示。
“我一直认为，俄罗斯与美国应该能够在打击恐怖主义与重塑世界和平方面展开良好合作，至于互相尊重带来的贸易以及其他方面的裨益就更不必说了。”
当被问及普京的言论时，白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，这听起来像是对特朗普的支持。至于特朗普若当选总统是否会改变美俄关系，厄内斯特不予置评。
他说：“我没花过多少时间考虑若特朗普当选总统会如何。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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