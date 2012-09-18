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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 18日 星期二 14:44 BJT

普京观摩军事演习 呼吁加强俄国防

俄罗斯总统普京周一观摩俄罗斯军事演习，告诫士兵全世界正爆发更多冲突，意味着俄罗斯军队必须时刻做好准备，加强俄罗斯国防能力。此次“高加索-2012”军事演习动用数十家战斗机，有近50架直升机，模拟俄罗斯领土遭入侵的战争场面。

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