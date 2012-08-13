版本:
中国
时事要闻 | 2012年 8月 13日 星期一 10:17 BJT

普京推强军计划 俄将新增大量战机

路透莫斯科8月11日电---俄罗斯总统普京周六宣布，到2020年，俄罗斯军队将新增1,600架战机和直升机。

普京自从2000年首次当选总统以来，就致力於重振该国强大军力。

俄军将新增600架战机和1,000架直升机，这是普京23万亿卢布强军计划的一部分。

普京在俄空军建军100周年前夕的庆祝活动中称，要让军队拥有先进的现代技术。

他指出，除了添置新的飞机外，还要对现有军用飞机进行“现代化”升级。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐