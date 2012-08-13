普京推强军计划 俄将新增大量战机

法国总统候选人菲永推迟一竞选活动 据报道已遭司法官传唤
路透巴黎3月1日 - 保守派法国总统候选人菲永周三突然推迟高调的竞选造势活动。有报纸报道称，负责其妻子涉嫌“吃空饷”案件的司法官已传讯菲永。
路透莫斯科8月11日电---俄罗斯总统普京周六宣布，到2020年，俄罗斯军队将新增1,600架战机和直升机。
普京自从2000年首次当选总统以来，就致力於重振该国强大军力。
俄军将新增600架战机和1,000架直升机，这是普京23万亿卢布强军计划的一部分。
普京在俄空军建军100周年前夕的庆祝活动中称，要让军队拥有先进的现代技术。
他指出，除了添置新的飞机外，还要对现有军用飞机进行“现代化”升级。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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