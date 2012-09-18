普京观摩军事演习 呼吁加强俄国防

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透莫斯科9月17日电---俄罗斯总统普京周一观摩俄罗斯军事演习，告诫士兵全世界正爆发更多冲突，意味着俄罗斯军队必须时刻做好准备，加强俄罗斯国防能力。
他在高加索山区观摩演习时对士兵们指出，现在全球动用武力的现象益发普遍。
普京说：“你们都是受过教育的，你们看到了全世界在发生些什麽。很不幸，你会看到在国际事务中动用武力的现象越来越多。”
“这都说明，我们的军队要时刻做好准备，俄罗斯必须加强国防。”
此次“高加索-2012”军事演习动用数十家战斗机，有近50架直升机，模拟俄罗斯领土遭入侵的战争场面。
格鲁吉亚对俄罗斯此次演习加以抨击，称这可能破坏地区稳定。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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