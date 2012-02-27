普京警告西方国家切勿插手别国内政

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透莫斯科2月27日电(记者 Steve Gutterman)---俄罗斯总理普京表示，俄罗斯对伊朗核设施面临袭击的风险感到不安，警告称由此带来的後果将“真正灾难性的”。
普京在一篇关於俄罗斯外交政策的文章中还警告，西方国家和阿拉伯国家不要军事干预叙利亚，指责美国插手俄罗斯和其邻国的内政。
普京在《莫斯科新闻报》(Moskovskiye novosti)周一发表的文章中表示：“我非常希望美国和其他国家……不要在联合国安理会未通过制裁措施的情况下，尝试在叙利亚发起军事活动。”
普京明确表示，俄罗斯将适时利用类似安理会否决权等手段阻止美国的行动。
普京暗示，北约渴望战争，美国试图以牺牲他国为代价保证自身安全。
以色列威胁要对伊朗核设施进行先发制人的袭击，且在制裁和外交手段均不奏效的情况下，美国也不排除采取武力手段。
“毫无疑问，伊朗面临的遇袭风险持续上升令俄罗斯恐慌。如果袭击发生，後果将是真正灾难性的，其真正规模几乎无法想象。”
普京还表示不要对朝鲜施加更多压力，称俄罗斯对朝鲜的核身份是“无法接受的”，但“考验朝鲜新领导人的手段也是不可取的”，因他们(朝鲜领导人)可能会采取对抗措施。
他表示，西方国家对各国的军事干预只能助长核扩散。
普京表示，各国的领导人就会想，“反正我拥有核弹，没人敢动我一根汗毛。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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