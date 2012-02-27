普京警告西方国家切勿插手别国内政

路透莫斯科2月27日电(记者 Steve Gutterman)---俄罗斯总理普京表示，俄罗斯对伊朗核设施面临袭击的风险感到不安，警告称由此带来的後果将“真正灾难性的”。

普京在一篇关於俄罗斯外交政策的文章中还警告，西方国家和阿拉伯国家不要军事干预叙利亚，指责美国插手俄罗斯和其邻国的内政。

普京在《莫斯科新闻报》(Moskovskiye novosti)周一发表的文章中表示：“我非常希望美国和其他国家……不要在联合国安理会未通过制裁措施的情况下，尝试在叙利亚发起军事活动。”

普京明确表示，俄罗斯将适时利用类似安理会否决权等手段阻止美国的行动。

普京暗示，北约渴望战争，美国试图以牺牲他国为代价保证自身安全。

以色列威胁要对伊朗核设施进行先发制人的袭击，且在制裁和外交手段均不奏效的情况下，美国也不排除采取武力手段。

“毫无疑问，伊朗面临的遇袭风险持续上升令俄罗斯恐慌。如果袭击发生，後果将是真正灾难性的，其真正规模几乎无法想象。”

普京还表示不要对朝鲜施加更多压力，称俄罗斯对朝鲜的核身份是“无法接受的”，但“考验朝鲜新领导人的手段也是不可取的”，因他们(朝鲜领导人)可能会采取对抗措施。

他表示，西方国家对各国的军事干预只能助长核扩散。

普京表示，各国的领导人就会想，“反正我拥有核弹，没人敢动我一根汗毛。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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