普京称俄罗斯武器出口拒绝他人指手画脚

路透莫斯科10月17日电---俄罗斯总统普京周三称，只有联合国安理会可以限制俄罗斯对外销售武器。这似乎是普京对外界指责俄罗斯向叙利亚政府供应武器所作的辩护。

据俄塔社（Itar-Tass）报导，普京称：“只有联合国安理会实施的制裁，才能作为限制武器供应的根据。”

“在其他任何情况下，没有人可以使用任何借口在外贸方式与贸易夥伴上对俄罗斯指手画脚，”普京在一个国家委员会会议上说道。

普京6月曾表示，俄罗斯没有向叙利亚运送任何用於内战的武器。

土耳其10月11日称，一架在从莫斯科飞往大马士革途中被扣留的叙利亚客机上载有武器。俄罗斯称，该飞机所载货物中有军民两用雷达零部件，但完全符合法律规定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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