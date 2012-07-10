普京称西方国家影响力逐渐减弱

路透莫斯科7月9日电（记者 Thomas Grove）---俄罗斯总统普京周一称，随着西方国家经济滑坡，他们的影响力也逐渐减弱，但他警告俄罗斯的外交官要谨防西方的反弹。

在面向俄罗斯驻外大使两年一度的讲话中，普京对西方国家采取的任何解决国际争端的单边行动发出谴责，同时还强调通过联合国解决此类冲突的重要性。

他的讲话暗示，作为拥有否决权的安理会常任理事国，俄罗斯还会一如既往地在联合国支持其盟友叙利亚。

“受经济危机影响，发达国家的国内社会经济问题恶化，导致所谓的历史上的西方国家的领导地位正在被削弱，”普京在与驻外大使开会时说。

他告诉诸位大使要尝试影响关乎俄罗斯利益的事件。

“要时刻准备应对任何形势发展，哪怕是最不利的发展，”他在20分钟的讲话中说。

他还称，欧盟面临的经济问题，只是“整体世界经济面临的悬而未决的结构性问题的冰山一角”。

普京再度指责西方国家绕开联合国采取单边外交行动，以维护他们在世界政坛的影响力，他还再次暗示西方是阿拉伯之春革命运动的幕後推手。

“我们看到，国际社会个别国家经常采取与国际法相悖的单边行为，企图维持他们昔日的影响力，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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