普京称西方国家影响力逐渐减弱

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科7月9日电（记者 Thomas Grove）---俄罗斯总统普京周一称，随着西方国家经济滑坡，他们的影响力也逐渐减弱，但他警告俄罗斯的外交官要谨防西方的反弹。
在面向俄罗斯驻外大使两年一度的讲话中，普京对西方国家采取的任何解决国际争端的单边行动发出谴责，同时还强调通过联合国解决此类冲突的重要性。
他的讲话暗示，作为拥有否决权的安理会常任理事国，俄罗斯还会一如既往地在联合国支持其盟友叙利亚。
“受经济危机影响，发达国家的国内社会经济问题恶化，导致所谓的历史上的西方国家的领导地位正在被削弱，”普京在与驻外大使开会时说。
他告诉诸位大使要尝试影响关乎俄罗斯利益的事件。
“要时刻准备应对任何形势发展，哪怕是最不利的发展，”他在20分钟的讲话中说。
他还称，欧盟面临的经济问题，只是“整体世界经济面临的悬而未决的结构性问题的冰山一角”。
普京再度指责西方国家绕开联合国采取单边外交行动，以维护他们在世界政坛的影响力，他还再次暗示西方是阿拉伯之春革命运动的幕後推手。
“我们看到，国际社会个别国家经常采取与国际法相悖的单边行为，企图维持他们昔日的影响力，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。