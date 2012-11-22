普京称入世後俄罗斯经济面临冲击

路透莫斯科11月21日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京周三警告称，在全球增长放缓背景下，依靠能源的俄罗斯经济将因世界贸易组织（WTO)成员国地位受到严重冲击。

普京表示，为了遵守WTO规则而削减一些产品的进口关税料导致失业增加和预算收入不足，进而令本土产品对缺乏现金的消费者和企业的吸引力下降。

“我们要明白，加入WTO初期，俄罗斯经济要进行很多调整。”普京在探讨WTO成员国地位对俄罗斯国家安全构成的威胁时对安全理事会称。

普京指出，俄罗斯的畜牧、农机、医疗设备、汽车、制药、纺织和食品行业面临的风险尤其突出。

“由於全球经济趋向负面，俄罗斯面对的WTO成员国责任相关风险上升。”普京说道。

普京指出，当地经济受一家企业主导的城市面临的威胁尤其大，这些城市中至少25%的参与经济活动人口在一家企业工作。俄罗斯拥有1.43亿人口，其中约15%居住在300个左右这样的城市。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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