普京称美国施压让一些国家领导人不要参加俄二战结束纪念活动

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透莫斯科4月16日 - 俄罗斯总统普京周四称，美国政府向一些国家领导人施压，要求他们不要参加俄方举办纪念二战结束70周年的活动。
俄罗斯将于5月9日举行阅兵。普京曾称，俄方举行阅兵是对“纳粹受害者的尊敬，并向战胜纳粹主义做出贡献的人致敬”。不过，许多国家的领导人因莫斯科支持乌克兰的分裂力量，拒绝参加相关活动。
普京在年度热线节目中被问及俄罗斯是否被那些拒绝邀请的人冒犯时称：“不想（参加）的人悉听尊便。”
“这是每个政治领导人的个人选择，也是他们所代表国家的决定，”他说。“有些人是不愿意来，有些人是被‘华盛顿中央委员会(Washington Obkom)’禁止且被告知不应当来，尽管许多人想参加。”
许多西方国家领导人拒绝参加俄方纪念二战结束70周的活动，凸显他们同俄罗斯的关系存在裂痕。
“我们庆祝我们的节日，这是我们的节日。我们向胜利者的一代致敬，”普京说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
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