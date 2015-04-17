普京称美国施压让一些国家领导人不要参加俄二战结束纪念活动

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月16日 - 俄罗斯总统普京周四称，美国政府向一些国家领导人施压，要求他们不要参加俄方举办纪念二战结束70周年的活动。
俄罗斯将于5月9日举行阅兵。普京曾称，俄方举行阅兵是对“纳粹受害者的尊敬，并向战胜纳粹主义做出贡献的人致敬”。不过，许多国家的领导人因莫斯科支持乌克兰的分裂力量，拒绝参加相关活动。
普京在年度热线节目中被问及俄罗斯是否被那些拒绝邀请的人冒犯时称：“不想（参加）的人悉听尊便。”
“这是每个政治领导人的个人选择，也是他们所代表国家的决定，”他说。“有些人是不愿意来，有些人是被‘华盛顿中央委员会(Washington Obkom)’禁止且被告知不应当来，尽管许多人想参加。”
许多西方国家领导人拒绝参加俄方纪念二战结束70周的活动，凸显他们同俄罗斯的关系存在裂痕。
“我们庆祝我们的节日，这是我们的节日。我们向胜利者的一代致敬，”普京说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料