普京称俄在克里米亚危机中曾准备动用核威慑

路透莫斯科3月15日 - 俄罗斯总统普京称，俄罗斯曾准备让其核力量处于戒备状态，以确保去年将克里米亚纳入俄版图。

普京在周日播放的预先录制好的纪录片中还表示，俄罗斯拯救了乌克兰前总统亚努科维奇的生命，乌克兰“革命分子”掌权后，亚努科维奇一度身处危险之中。

“我们已经很清楚，获得的情报显示不仅有抓捕他（亚努科维奇）的计划，还有对于那些搞政变的人而言，最好是从肉体上消灭他的计划。正如一位知名的历史人物所言：没有人, 也就没问题了，”普京说。

亚努科维奇决定放弃同欧盟的贸易协议，转而支持与俄罗斯建立更密切的关系，这在乌克兰引发抗议活动，亚努科维奇也因此被推翻。这促使俄罗斯将克里米亚纳入本国版图。

“当然，没法立即了解将克里米亚纳入版图会引发什么反应。因此，在最初阶段，我不得不为我们的武装力量设定方向。我不仅仅是设定方向，还下达了直接命令，”普京称。

在被问及是否曾准备让俄罗斯核力量处于戒备状态时，普京称：“我们准备这么做。”

在俄罗斯将克里米亚纳入版图一周年前夕，俄罗斯在全国播放了这部纪录片。片中记录了克里米亚被俄罗斯纳入版图的情况，表现了亚努科维奇逃往俄罗斯南部地区顿河畔罗斯托夫（Rostov-on-Don）前在乌克兰最后几小时的详细经历。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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