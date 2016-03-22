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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 17:41 BJT

国际油市：俄罗斯总统与卡塔尔王子讨论4月产油国会议事宜

路透莫斯科3月22日 - 俄罗斯克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对媒体称，总统普京及卡塔尔王子Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani讨论了即将召开的石油输出国组织(OPEC)及其他产油国会议事宜，会议定于4月中旬在多哈举行。

OPEC及非OPEC产油国下个月将在卡塔尔首都多哈召开会议(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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