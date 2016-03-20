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时事要闻 | 2016年 3月 21日 星期一 07:38 BJT

俄罗斯堪察加半岛近海发生6.6级地震--USGS

路透华盛顿3月20日 - 美国地质调查局(USGS)周日表示，俄罗斯堪察加半岛(Kamchatka Peninsula)近海发生6.6级地震。

太平洋海啸预警中心称，没有发生太平洋范围海啸的危险。

美国地质调查局称，地震震中位于科曼多尔群岛(Komandorskiye Ostrova)尼科利斯科耶(Nilol'skoye)西南西方140英里(225公里)，深度18.4英里(30公里)。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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