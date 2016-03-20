俄罗斯堪察加半岛近海发生6.6级地震--USGS

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿3月20日 - 美国地质调查局(USGS)周日表示，俄罗斯堪察加半岛(Kamchatka Peninsula)近海发生6.6级地震。
太平洋海啸预警中心称，没有发生太平洋范围海啸的危险。
美国地质调查局称，地震震中位于科曼多尔群岛(Komandorskiye Ostrova)尼科利斯科耶(Nilol'skoye)西南西方140英里(225公里)，深度18.4英里(30公里)。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。