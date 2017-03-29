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时事要闻 | 2017年 3月 29日 星期三 12:38 BJT

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局

路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。

震源深度约为33公里(20英里)，位于白令海近海。震级最初记录为7.0级。

地震发生后，太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)未发出海啸预警。(完)

(编译 王丽鑫；审校 刘秀红)

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