俄罗斯央行降息50个基点至10.5% 称经济复苏即将到来

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透莫斯科6月10日 - 俄罗斯央行周五调降主要指标利率，为近一年来首见，暗示有信心通胀风险正在下滑，且形容经济复苏“即将到来”。
俄罗斯央行调降利率50个基点至10.5%，为2015年7月以来首见，此举一如绝大多数分析师的预期，尽管有些分析师预期将按兵不动。
因油价挫跌及西方因乌克兰危机而祭出制裁，使得过去数年俄罗斯经济坐困愁城，如今正展露走过低谷的迹象。
去年俄罗斯经济下滑3.7%，如今看来将开始再次成长，受惠于全球油价意外强劲反弹，以及通胀下滑正协助支持生活水准。
“在今年初不确定性和风险升高后，经济情势正在走向正常化，”俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)在利率决议后的记者会上表示。
“经济动能和通胀正变得比我们预期的来得好。”
“我们确定我们能够把通胀降至目标水准，即使是在通胀风险成真的情况下，”她并称。她指的是通胀率在2017年底前降至4%的央行目标。
她审慎表示，降息不应被必然视为宽松周期的开端，称未来进一步降息与否取决于经济状况。
央行在声明稿指出，“将根据对通胀风险的估计、及通胀随预测轨迹下降调整，来考虑进一步降息的可能性。”
卢布在央行宣布降息决议后立即走强。这个反应较罕见，因降息通常会降低持有该国货币的吸引力。
但此因素似乎被央行对俄罗斯经济状况所释出的正面信号所盖过。
“市场对央行决议给出正面的诠释。”Metallinvestbank汇市及货币市场主管Sergey Romanchuk说。
俄罗斯央行在声明稿中提醒关注的，不仅是通胀下降，还有令人乐见的增长趋势。
央行预测季度国内生产总值(GDP)将于2016年下半年开始上升，2017年料增长1.3%。
但央行同时也表达了担心，因缺乏中期预算整固策略、薪资和养老金按通胀调整会带来不确定性，以及全球大宗商品市场有进一步波动的风险。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 龚芳/郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。