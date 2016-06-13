俄罗斯央行降息50个基点至10.5% 称经济复苏即将到来

路透莫斯科6月10日 - 俄罗斯央行周五调降主要指标利率，为近一年来首见，暗示有信心通胀风险正在下滑，且形容经济复苏“即将到来”。

俄罗斯央行调降利率50个基点至10.5%，为2015年7月以来首见，此举一如绝大多数分析师的预期，尽管有些分析师预期将按兵不动。

因油价挫跌及西方因乌克兰危机而祭出制裁，使得过去数年俄罗斯经济坐困愁城，如今正展露走过低谷的迹象。

去年俄罗斯经济下滑3.7%，如今看来将开始再次成长，受惠于全球油价意外强劲反弹，以及通胀下滑正协助支持生活水准。

“在今年初不确定性和风险升高后，经济情势正在走向正常化，”俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)在利率决议后的记者会上表示。

“经济动能和通胀正变得比我们预期的来得好。”

“我们确定我们能够把通胀降至目标水准，即使是在通胀风险成真的情况下，”她并称。她指的是通胀率在2017年底前降至4%的央行目标。

她审慎表示，降息不应被必然视为宽松周期的开端，称未来进一步降息与否取决于经济状况。

央行在声明稿指出，“将根据对通胀风险的估计、及通胀随预测轨迹下降调整，来考虑进一步降息的可能性。”

卢布在央行宣布降息决议后立即走强。这个反应较罕见，因降息通常会降低持有该国货币的吸引力。

但此因素似乎被央行对俄罗斯经济状况所释出的正面信号所盖过。

“市场对央行决议给出正面的诠释。”Metallinvestbank汇市及货币市场主管Sergey Romanchuk说。

俄罗斯央行在声明稿中提醒关注的，不仅是通胀下降，还有令人乐见的增长趋势。

央行预测季度国内生产总值(GDP)将于2016年下半年开始上升，2017年料增长1.3%。

但央行同时也表达了担心，因缺乏中期预算整固策略、薪资和养老金按通胀调整会带来不确定性，以及全球大宗商品市场有进一步波动的风险。(完)