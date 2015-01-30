版本:
中国
国际财经 | 2015年 1月 30日 星期五 19:01 BJT

俄罗斯央行无预警调降指标利率两个百分点至15%

路透莫斯科1月30日 - 俄罗斯央行周五将指标利率调降两个百分点，至15%；目前俄国经济正滑向衰退，因国际油价崩跌，且欧美国家为乌克兰危机制裁俄罗斯。

俄罗斯央行声明称调降原为17%的指标利率，认为中期通胀率有下滑的条件。

央行去年将指标利率共调升11.5个百分点，以应对汇市恐慌及通胀率飙升情势。

(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐