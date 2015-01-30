俄罗斯央行无预警调降指标利率两个百分点至15%

近期美国经济增长和通胀数据疲弱应减缓美联储加息计划--布拉德
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备委员会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。
路透莫斯科1月30日 - 俄罗斯央行周五将指标利率调降两个百分点，至15%；目前俄国经济正滑向衰退，因国际油价崩跌，且欧美国家为乌克兰危机制裁俄罗斯。
俄罗斯央行声明称调降原为17%的指标利率，认为中期通胀率有下滑的条件。
央行去年将指标利率共调升11.5个百分点，以应对汇市恐慌及通胀率飙升情势。
(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透东京5月9日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。
路透东京5月9日 - 国际货币基金组织(IMF)呼吁亚洲经济体记取日本经验，提前应对人口迅速老龄化的问题，警告称部分地区可能“未富先老”。