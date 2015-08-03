俄罗斯央行降息50基点 未来选择保持开放

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透莫斯科7月31日 - 俄罗斯央行周五把指标利率下调50基点至11%，符合市场预期。央行称经济降温，盖过了通胀风险。
但伴随降息决定有许多杂音，增强了央行下一步行动的不确定性。央行实际上扩大了选项范围，以便灵活应对更严重的经济下滑或者卢布进一步贬值。
经济下滑和卢布贬值的可能性现在看来都高于上半年。
油价先前短暂反弹，给俄罗斯带来金融稳定性，使央行今年以来总计降息了6个百分点，包括周五降息在内。但油价恢复跌势，以及全球经济动荡，导致卢布再度面临卖压。在央行这次降息之后，卢布进一步贬值。
在一同公布的声明中，俄罗斯央行淡然看待近期的通胀上升，而是聚焦于经济下滑，该央行称这可能导致其下调经济产出预估。
“风险变得偏向经济大幅降温，尽管通胀风险略微增加，”俄罗斯央行表示。
但该央行删除了一句话，即准备好未来下调利率以与通胀下滑情况相符。一些分析师认为，这意味着该央行对降息的态度现在可能变得更为谨慎。
“央行剔除了关于未来降息的句子，以保留在9月会议上不降息的可能性，”VTB Capital分析师Alexander Isakov表示。
ING分析师Dmitry Polevoy认为，该声明证实俄罗斯央行政策偏温和，因其变得注重以油价继续维持低位为前提假设的偏悲观前景。
“尽管油价下跌导致卢布短期震荡或让俄罗斯央行持谨慎态度，但我们认为俄罗斯指标利率趋势仍明显向下，”他说。(完)
(编译 张涛/杜明霞；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。