俄罗斯央行降息50基点 未来选择保持开放

路透莫斯科7月31日 - 俄罗斯央行周五把指标利率下调50基点至11%，符合市场预期。央行称经济降温，盖过了通胀风险。

但伴随降息决定有许多杂音，增强了央行下一步行动的不确定性。央行实际上扩大了选项范围，以便灵活应对更严重的经济下滑或者卢布进一步贬值。

经济下滑和卢布贬值的可能性现在看来都高于上半年。

油价先前短暂反弹，给俄罗斯带来金融稳定性，使央行今年以来总计降息了6个百分点，包括周五降息在内。但油价恢复跌势，以及全球经济动荡，导致卢布再度面临卖压。在央行这次降息之后，卢布进一步贬值。

在一同公布的声明中，俄罗斯央行淡然看待近期的通胀上升，而是聚焦于经济下滑，该央行称这可能导致其下调经济产出预估。

“风险变得偏向经济大幅降温，尽管通胀风险略微增加，”俄罗斯央行表示。

但该央行删除了一句话，即准备好未来下调利率以与通胀下滑情况相符。一些分析师认为，这意味着该央行对降息的态度现在可能变得更为谨慎。

“央行剔除了关于未来降息的句子，以保留在9月会议上不降息的可能性，”VTB Capital分析师Alexander Isakov表示。

ING分析师Dmitry Polevoy认为，该声明证实俄罗斯央行政策偏温和，因其变得注重以油价继续维持低位为前提假设的偏悲观前景。

“尽管油价下跌导致卢布短期震荡或让俄罗斯央行持谨慎态度，但我们认为俄罗斯指标利率趋势仍明显向下，”他说。(完)

(编译 张涛/杜明霞；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。