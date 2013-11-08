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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 17:36 BJT

俄罗斯央行：维持指标利率不变，符合预期

路透莫斯科11月8日 - 俄罗斯央行周五在月度会议上维持指标利率不变，符合预期，反映其担忧高于目标的通胀。

俄罗斯央行维持指标一周期回购利率为5.5%不变，为连续第14个月按兵不动。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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